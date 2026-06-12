La 4e guinguette du p’tit Berland Lezay mardi 11 août 2026.

Lezay

La 4e guinguette du p’tit Berland

5 Place de la Payse Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 12:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le restaurant le P’tit Berland propose de déjeuner en terrasse, en fin de marché dans une ambiance musicale de guinguette. .

5 Place de la Payse Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 40 90

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English : La 4e guinguette du p’tit Berland

L’événement La 4e guinguette du p’tit Berland Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois