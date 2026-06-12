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La 4e guinguette du p’tit Berland Lezay

La 4e guinguette du p’tit Berland Lezay

La 4e guinguette du p’tit Berland Lezay mardi 11 août 2026.

Adresse : 5 Place de la Payse

Ville : 79120 Lezay

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : Gratuit

Lezay

La 4e guinguette du p’tit Berland

5 Place de la Payse Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 12:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Le restaurant le P’tit Berland propose de déjeuner en terrasse, en fin de marché dans une ambiance musicale de guinguette.   .

5 Place de la Payse Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 40 90 

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English : La 4e guinguette du p’tit Berland

L’événement La 4e guinguette du p’tit Berland Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois

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