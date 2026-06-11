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Apéro concert Café du Commerce Lezay

Apéro concert Café du Commerce Lezay

Apéro concert Café du Commerce Lezay vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Café du Commerce

Adresse : 3 place du Marché

Ville : 79120 Lezay

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lezay

Apéro concert

Café du Commerce 3 place du Marché Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Le Café du Commerce vous propose de siroter un verre en
terrasse… et en musique.   .

Café du Commerce 3 place du Marché Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 51 61 

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Lezay a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois

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