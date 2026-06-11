Apéro concert Café du Commerce Lezay
Apéro concert Café du Commerce Lezay vendredi 17 juillet 2026.
Lezay
Apéro concert
Café du Commerce 3 place du Marché Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le Café du Commerce vous propose de siroter un verre en
terrasse… et en musique. .
Café du Commerce 3 place du Marché Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 51 61
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English : Apéro concert
L’événement Apéro concert Lezay a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois
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