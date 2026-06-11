Apéro concert Café du Commerce Lezay

Lezay

Apéro concert

Café du Commerce 3 place du Marché Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le Café du Commerce vous propose de siroter un verre en

terrasse… et en musique. .

Café du Commerce 3 place du Marché Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 51 61

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Lezay a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Pays Mellois