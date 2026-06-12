Vendredi au parc cinéma de plein-air En fanfare Parc Honoré Canon Lezay
Vendredi au parc cinéma de plein-air En fanfare Parc Honoré Canon Lezay vendredi 31 juillet 2026.
Lezay
Vendredi au parc cinéma de plein-air En fanfare
Parc Honoré Canon 18 rue La Martinière Lezay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
À partir de 19h30 pique-nique tiré du panier, avec animation
musicale
A la tombée de la nuit projection du film En fanfare de Emmanuel Courcol avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco. .
Parc Honoré Canon 18 rue La Martinière Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 80 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vendredi au parc cinéma de plein-air En fanfare
L’événement Vendredi au parc cinéma de plein-air En fanfare Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois
À voir aussi à Lezay (Deux-Sèvres)
- 14ème foire agricole de Lezay Lezay 12 juin 2026
- Fête des traditions populaires Parc Honoré Canon Lezay 26 juillet 2026
- Séjour théâtre au Moulin du Marais Moulin du Marais Lezay 27 juillet 2026
- La 4e guinguette du p’tit Berland Lezay 11 août 2026
- Arrivée de la deuwième étape du 40e Tour Poitou-Charentes Lezay 26 août 2026