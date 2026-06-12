Vendredi au parc cinéma de plein-air En fanfare Parc Honoré Canon Lezay vendredi 31 juillet 2026.

Lezay

Vendredi au parc cinéma de plein-air En fanfare

Parc Honoré Canon 18 rue La Martinière Lezay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

À partir de 19h30 pique-nique tiré du panier, avec animation

musicale

A la tombée de la nuit projection du film En fanfare de Emmanuel Courcol avec Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco. .

Parc Honoré Canon 18 rue La Martinière Lezay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 80 00

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English : Vendredi au parc cinéma de plein-air En fanfare

L’événement Vendredi au parc cinéma de plein-air En fanfare Lezay a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Pays Mellois