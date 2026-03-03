Festival des Canonniers Saint-Pierre-des-Échaubrognes

Festival des Canonniers

La Chabossière Saint-Pierre-des-Échaubrognes Deux-Sèvres

Tarif : 54 – 54 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

L’événement se déroulera au cœur du parc d’un magnifique château. Au programme une tour Eiffel géante de 32 mètres de haut, symbole de Paris, entourée de six grands chapiteaux de cirque représentant six régions françaises.

Dans chaque chapiteau vous retrouverez entre deux et trois concerts régionaux, des bars et des produits du terroir à chaque région son ambiance, ses saveurs et ses découvertes.

Une ambiance de folie pour vous faire voyager de région en région tout au long de la soirée.

Un décor unique et de nombreuses surprises tout au long de l’évènement. .

La Chabossière Saint-Pierre-des-Échaubrognes 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lecanonfrancais.com

