Saint-Germain

Muséambul #2 Les Gens du Tiroirs

2 Rue des Écoles Saint-Germain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 09:00:00

fin : 2026-06-12 17:30:00

Date(s) :

2026-06-08

MuséAmbul est né en 2023, de l’idée originale de CLEO, artiste peintre et plasticienne, qui a alors à cœur de créer une exposition itinérante autour du détournement d’œuvres célèbres avec humour et poésie.

Dans ce nouveau volet, MuséAmbul #2, l’artiste CLÉO ouvre les tiroirs de notre quotidien, et s’empare de ce qu’ils cachent, enfouissent, révèlent.

Associés à des figures et des personnages, les tiroirs prennent vie et donnent à voir des saynètes. Empreints de poésie, d’humour et de clins d’œil à des temps passés, ceux-ci se dévoilent !

Tiroirs où se rangent et s’accumulent tous les petits objets, cachés et disparates…

Tiroirs où traînent (avec bonheur et parfois mélancolie) les souvenirs, les poupées et figurines, symboles de l’enfance, créatrices d’histoires, messagères ou témoins…

Tiroirs où apparaissent des êtres porteurs de messages, spectateurs, souvent acteurs d’une réalité au .

2 Rue des Écoles Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Muséambul #2 Les Gens du Tiroirs

L’événement Muséambul #2 Les Gens du Tiroirs Saint-Germain a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne