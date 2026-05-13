Muséambul #2 Les Gens du Tiroirs Saint-Germain
Muséambul #2 Les Gens du Tiroirs Saint-Germain lundi 8 juin 2026.
Saint-Germain
Muséambul #2 Les Gens du Tiroirs
2 Rue des Écoles Saint-Germain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08 09:00:00
fin : 2026-06-12 17:30:00
Date(s) :
2026-06-08
MuséAmbul est né en 2023, de l’idée originale de CLEO, artiste peintre et plasticienne, qui a alors à cœur de créer une exposition itinérante autour du détournement d’œuvres célèbres avec humour et poésie.
Dans ce nouveau volet, MuséAmbul #2, l’artiste CLÉO ouvre les tiroirs de notre quotidien, et s’empare de ce qu’ils cachent, enfouissent, révèlent.
Associés à des figures et des personnages, les tiroirs prennent vie et donnent à voir des saynètes. Empreints de poésie, d’humour et de clins d’œil à des temps passés, ceux-ci se dévoilent !
Tiroirs où se rangent et s’accumulent tous les petits objets, cachés et disparates…
Tiroirs où traînent (avec bonheur et parfois mélancolie) les souvenirs, les poupées et figurines, symboles de l’enfance, créatrices d’histoires, messagères ou témoins…
Tiroirs où apparaissent des êtres porteurs de messages, spectateurs, souvent acteurs d’une réalité au .
2 Rue des Écoles Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Muséambul #2 Les Gens du Tiroirs
L’événement Muséambul #2 Les Gens du Tiroirs Saint-Germain a été mis à jour le 2026-05-13 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Saint-Germain (Vienne)
- La Fête de la Nature ! Balade autour de la biodiversité de la tourbière de la Grande-Pile Saint-Germain 20 mai 2026
- La Fête de la Nature ! Balade commentée autour du ruisseau Notre Dame Saint-Germain 21 mai 2026
- La Fête de la Nature ! Balade commentée autour de la gestion forestière et de la biodiversité Rue des Deux Ponts à Vy-lès-Lure Saint-Germain 22 mai 2026
- Vendredi guinguette Saint-Germain 22 mai 2026
- Vide-greniers Saint-Germain 31 mai 2026