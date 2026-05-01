Saint-Germain

La Fête de la Nature ! Balade commentée autour du ruisseau Notre Dame

Route des Monts Reveaux Saint-Germain Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :

2026-05-21

En 2021, le ruisseau Notre Dame a été restauré par le Syndicat de bassin. Ce dernier présentait en effet un mauvais état de conservation.

Venez découvrir comment la nature a repris ces droits, et les enjeux liés à la préservation et à la restauration des cours d’eau.

Sortie animée par Mathilde Corneille, technicienne de Rivière au Syndicat de la Vallée de l’Ognon, et Clémence Lefebvre, chargée de mission Natura 2000 au Parc Naturel des Ballons des Vosges.

Balade suivie d’un pot convivial.

RDV Parking le long de la D18 (route Lure-Lantenot ou rue de Lorraine), à gauche après le passage sous la nationale 19. .

Route des Monts Reveaux Saint-Germain 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Fête de la Nature ! Balade commentée autour du ruisseau Notre Dame

L’événement La Fête de la Nature ! Balade commentée autour du ruisseau Notre Dame Saint-Germain a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE