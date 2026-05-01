La Fête de la Nature ! Balade commentée autour de la gestion forestière et de la biodiversité Rue des Deux Ponts à Vy-lès-Lure Saint-Germain

Saint-Germain

La Fête de la Nature ! Balade commentée autour de la gestion forestière et de la biodiversité

Rue des Deux Ponts à Vy-lès-Lure Route des Monts Reveaux Saint-Germain Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 16:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez découvrir la gestion de ce milieu qui couvre près de la moitié de notre territoire. Comment fonctionnel la forêt ? Quelles sont les différents types de forêts ? Comment produire du bois tout en préservant la biodiversité ?

Sortie commentée par Sylvain Barbason, responsable de l’unité territoriale de Lure à l’Office National des Forêts, accompagné de son équipe.

Balade suivie d’un pot convivial.

RDV rue des deux Ponts, 70200 Vy-les-Lure .

Rue des Deux Ponts à Vy-lès-Lure Route des Monts Reveaux Saint-Germain 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Fête de la Nature ! Balade commentée autour de la gestion forestière et de la biodiversité

L’événement La Fête de la Nature ! Balade commentée autour de la gestion forestière et de la biodiversité Saint-Germain a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE