Vendredi guinguette Saint-Germain
Vendredi guinguette Saint-Germain vendredi 22 mai 2026.
Saint-Germain
Vendredi guinguette
2 Rue des Écoles Saint-Germain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Venez nous rejoindre pour notre guinguette le 22 mai de 17h à 22h au programme tournois de babyfoot et de palet suivi d’un barbecue , buvette et restauration seront la pour vous accueillir ! .
2 Rue des Écoles Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 64 93 89
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English : Vendredi guinguette
L’événement Vendredi guinguette Saint-Germain a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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