Saint-Germain

Vendredi guinguette

2 Rue des Écoles Saint-Germain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Venez nous rejoindre pour notre guinguette le 22 mai de 17h à 22h au programme tournois de babyfoot et de palet suivi d’un barbecue , buvette et restauration seront la pour vous accueillir ! .

2 Rue des Écoles Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 64 93 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vendredi guinguette

L’événement Vendredi guinguette Saint-Germain a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne