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Vendredi guinguette Saint-Germain

Vendredi guinguette Saint-Germain

Vendredi guinguette Saint-Germain vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 2 Rue des Écoles

Ville : 86310 Saint-Germain

Département : Vienne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Saint-Germain

Vendredi guinguette

2 Rue des Écoles Saint-Germain Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:00:00
fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Venez nous rejoindre pour notre guinguette le 22 mai de 17h à 22h au programme tournois de babyfoot et de palet suivi d’un barbecue , buvette et restauration seront la pour vous accueillir !   .

2 Rue des Écoles Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 64 93 89 

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English : Vendredi guinguette

L’événement Vendredi guinguette Saint-Germain a été mis à jour le 2026-04-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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