Saint-Germain

La Fête de la Nature ! Balade autour de la biodiversité de la tourbière de la Grande-Pile

Route des Monts Reveaux Saint-Germain Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Laissez-vous guider à travers la tourbière de la Grande Pile, et découvrez la richesse de ces milieux, la biodiversité qu’elles accueillent, et les nombreux services qu’elles nous rendent.

Balade commentée par Clémence Lefebvre, chargée de mission Natura 2000 au Parc Naturel des Ballons des Vosges.

Balade suivie d’un pot convivial.

RDV Parking de l’étang du Mont Revaux, 70200 Saint-Germain. .

Route des Monts Reveaux Saint-Germain 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Fête de la Nature ! Balade autour de la biodiversité de la tourbière de la Grande-Pile

L’événement La Fête de la Nature ! Balade autour de la biodiversité de la tourbière de la Grande-Pile Saint-Germain a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE