Soirée jeux à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Jussey Jussey
Soirée jeux à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Jussey Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey Haute-Saône 2026-02-17 18:30:00 2026-02-17
Soirée jeux à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Jussey Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey Haute-Saône 2026-02-17 18:30:00 2026-02-17
Agir pour la nature au Vallon de Fontenelay hameau fontenelay Bucey-lès-Gy Haute-Saône 2026-02-18 2026-02-18
Atelier de Noël avec La Bulle Créative Salle derrière la mairie Frahier-et-Chatebier Haute-Saône 2025-12-10 13:30:00 2025-12-10
Escale au Pays des Histoires Médiathèque Plancher-les-Mines Haute-Saône 2026-02-18 09:30:00 2026-02-18
Visite de la basilique St-Pierre St-Paul et atelier construction Office de Tourisme 30 Rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains Haute-Saône 2026-02-18 10:00:00 2026-02-18
Atelier enfants vacances 5-7 ans 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône 2026-02-18 10:00:00 2026-02-18
Histoires Givrées Atelier maquillage Médiathèque des Combes 1 chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône 2026-02-18 10:30:00 2026-02-18
Journées de réalité virtuelle à la Médiathèque Médiathèque Intercommunale des Hauts du Val de Saône Lieu-dit Pré Jean Roche Jussey Haute-Saône 2026-02-18 14:00:00 2026-02-18
Après-midi Jeux de société Médiathèque Frahier-et-Chatebier Haute-Saône 2026-02-18 14:00:00 2026-02-18
Atelier Paysage d'hiver Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône 2026-02-18 15:00:00 2026-02-18
Scrapbooking Maison Royale 16 Avenue Jacques Prévost Pesmes Haute-Saône 2026-02-18 15:00:00 2026-02-18
Petits contes sous la neige Théâtre des Forges 7 Forges de Pesmes Pesmes Haute-Saône 2026-02-18 15:30:00 2026-02-18
Visites guidées de l'Hôtel de ville Hôtel de Ville 58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône 2026-02-21 16:00:00 2026-02-21
Atelier light painting CCASC 14B Rue de la Viotte Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône 2026-02-19 14:00:00 2026-02-19
Visite guidée de l'exposition Fumagalli Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray Haute-Saône 2026-04-23 15:00:00 2026-04-23
Film T'AS PAS CHANGÉ au CINEMA SELECT à PLANCHER-les-MINES Cinéma Sélect 8 bis Rue du Laurier Plancher-les-Mines Haute-Saône 2025-12-06 20:30:00 2025-12-06
Concert Rock à Bucey lès Gy site hot'zone festival Bucey-lès-Gy Haute-Saône 2026-02-21 2026-02-21
Les Savons de Val Atelier Enfant Parent Les Savons de Val 38 route de Pesmes Broye-Aubigney-Montseugny Haute-Saône 2026-02-21 10:00:00 2026-02-21
Vente spéciale mercerie ZA de l'écu Ressourcerie Res'urgence Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône 2026-02-21 10:00:00 2026-02-21
Café Philo animé par André Bordes et François Breton Les émotions sont-elles vitales pour l'être humain Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône 2026-01-17 15:00:00 2026-01-17