Fête Patronale de Frédéric-Fontaine Frédéric-Fontaine
Fête Patronale de Frédéric-Fontaine Frédéric-Fontaine samedi 13 juin 2026.
Frédéric-Fontaine
Fête Patronale de Frédéric-Fontaine
Frédéric-Fontaine Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Le s associations de Frédéric-Fontaine organisent une Fête Patronale.
Jeu de quilles et jeux pour enfants casse-boîtes, manège …
Buffet, barbecue, buvette et gaufres sur place.
Info au 06 41 83 30 83 .
Frédéric-Fontaine 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 83 30 83
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English : Fête Patronale de Frédéric-Fontaine
L’événement Fête Patronale de Frédéric-Fontaine Frédéric-Fontaine a été mis à jour le 2026-05-19 par RONCHAMP TOURISME
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