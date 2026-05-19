Frédéric-Fontaine

Fête Patronale de Frédéric-Fontaine

Frédéric-Fontaine Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Le s associations de Frédéric-Fontaine organisent une Fête Patronale.

Jeu de quilles et jeux pour enfants casse-boîtes, manège …

Buffet, barbecue, buvette et gaufres sur place.

Info au 06 41 83 30 83 .

Frédéric-Fontaine 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 83 30 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête Patronale de Frédéric-Fontaine

L’événement Fête Patronale de Frédéric-Fontaine Frédéric-Fontaine a été mis à jour le 2026-05-19 par RONCHAMP TOURISME