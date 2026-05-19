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Fête Patronale de Frédéric-Fontaine Frédéric-Fontaine

Fête Patronale de Frédéric-Fontaine Frédéric-Fontaine samedi 13 juin 2026.

Ville : 70200 Frédéric-Fontaine

Département : Haute-Saône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Frédéric-Fontaine

Fête Patronale de Frédéric-Fontaine

Frédéric-Fontaine Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

Le s associations de Frédéric-Fontaine organisent une Fête Patronale.
Jeu de quilles et jeux pour enfants casse-boîtes, manège …
Buffet, barbecue, buvette et gaufres sur place.
Info au 06 41 83 30 83   .

Frédéric-Fontaine 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 83 30 83 

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English : Fête Patronale de Frédéric-Fontaine

L’événement Fête Patronale de Frédéric-Fontaine Frédéric-Fontaine a été mis à jour le 2026-05-19 par RONCHAMP TOURISME

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