VIDE GRENIER Frédéric-Fontaine
VIDE GRENIER Frédéric-Fontaine dimanche 14 juin 2026.
Frédéric-Fontaine
VIDE GRENIER
Frédéric-Fontaine Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Le Foyer Rural et l’ACCA de Frédéric-Fontaine organisent un vide grenier.
Dimanche 14 juin.
Buffet et buvette.
Emplacement de 3 mètres minimum à 2€ le mètre pour les exposants.
Info et inscription au 06 41 83 30 83 ou au 06 41 96 21 56 .
Frédéric-Fontaine 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 83 30 83
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English : VIDE GRENIER
L’événement VIDE GRENIER Frédéric-Fontaine a été mis à jour le 2026-05-19 par RONCHAMP TOURISME