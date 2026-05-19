Frédéric-Fontaine

VIDE GRENIER

Frédéric-Fontaine Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le Foyer Rural et l’ACCA de Frédéric-Fontaine organisent un vide grenier.

Dimanche 14 juin.

Buffet et buvette.

Emplacement de 3 mètres minimum à 2€ le mètre pour les exposants.

Info et inscription au 06 41 83 30 83 ou au 06 41 96 21 56 .

Frédéric-Fontaine 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 83 30 83

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English : VIDE GRENIER

L’événement VIDE GRENIER Frédéric-Fontaine a été mis à jour le 2026-05-19 par RONCHAMP TOURISME