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VIDE GRENIER Frédéric-Fontaine

VIDE GRENIER Frédéric-Fontaine dimanche 14 juin 2026.

Ville : 70200 Frédéric-Fontaine

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Frédéric-Fontaine

VIDE GRENIER

Frédéric-Fontaine Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 07:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Le Foyer Rural et l’ACCA de Frédéric-Fontaine organisent un vide grenier.
Dimanche 14 juin.
Buffet et buvette.
Emplacement de 3 mètres minimum à 2€ le mètre pour les exposants.
Info et inscription au 06 41 83 30 83 ou au 06 41 96 21 56   .

Frédéric-Fontaine 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 83 30 83 

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English : VIDE GRENIER

L’événement VIDE GRENIER Frédéric-Fontaine a été mis à jour le 2026-05-19 par RONCHAMP TOURISME

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