Foire aux livres Bibliothèque Gray
Foire aux livres Bibliothèque Gray samedi 13 juin 2026.
Gray
Foire aux livres
Bibliothèque 1 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-13
C’est le moment idéal pour faire le plein de lectures avec de belles trouvailles à prix tout doux.
Romans, BD, documentaires, albums, magazines… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! .
Bibliothèque 1 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01 bibliotheque@ville-gray.fr
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English : Foire aux livres
L’événement Foire aux livres Gray a été mis à jour le 2026-05-15 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY
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