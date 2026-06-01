Exposition Jean Verame Grand Bleu Musée Baron Martin Gray

Gray

Exposition Jean Verame Grand Bleu

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Liberté, émancipation, soif d’intensité, feu intérieur, vent de nouveauté, mais aussi sincérité et grâce unique caractérisent Jean Verame, personnalité à part, insaisissable et délicate, à contre-courant des doctrines artistiques de son temps. Il a acquis une dimension internationale sans paraître jamais rechercher les chemins de la reconnaissance et du succès ; la critique a célébré en lui l’inventeur du land art et l’inoubliable et extraordinaire peintre des déserts. Ce transfuge de la Belgique, amoureux éperdu de la France, curieux de tout, toujours en partance et en quête de nouvelles frontières, a pour seul gouvernail, éthique et stimulus, la Liberté et d’abord celle d’être soi.

Son œuvre flamboyante et inspirée tendue vers la recherche d’une expression plastique toute personnelle et d’une forme de sagesse s’installe pour quatre mois au musée Baron Martin. Le bleu et les pierres sont pour lui matriciels, participent étroitement de sa façon d’être à l’espace, au temps et à la matière. Epris d’absolu, passeur d’exception, il a transformé pour toujours la perception des déserts sous la garde du ciel et des étoiles désert du Sinaï, du Maroc, du Tibesti (Tchad) ou Chili –, sortes d’interdits de l’art, tout en leur faisant acquérir une forme d’humanité imprévisible. Entrelaçant enchantement et mystère, il travaille le bleu ciel, espace, voûte céleste sans début et sans fin qui rend tout possible artistiquement, émotionnellement intellectuellement et spirituellement. Cette œuvre en liberté nous reconnecte avec la terre. Jean Verame a multiplié les expériences, a fait rejeu dans les techniques et étendu son registre à la transparence du verre éclairé de l’intérieur, à la solidité du bronze qu’il annihile en le faisant voler ou aux majestueuses pierres des carrières de Saint-Rémy dans un élan jubilatoire qui veut tout vivre et participe de sa manière d’être peintre ou de ne plus l’être et d’être autre chose encore.

Un univers d’une amplitude et d’une beauté rares, où création, vertige, imagination vive et poésie se tutoient. A découvrir et à savourer sans modération ! .

Musée Baron Martin 6, rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

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English : Exposition Jean Verame Grand Bleu

L’événement Exposition Jean Verame Grand Bleu Gray a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY