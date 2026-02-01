Café Lecture à la Bibliothèque Municipale de Gray Bibliothèque de Gray Gray

Café Lecture à la Bibliothèque Municipale de Gray

Vous aimez lire et découvrir de nouveaux auteurs ? Rejoignez notre café lecture

La bibliothèque vous propose un temps convivial autour d’un café ou d’un thé pour échanger sur vos coups de cœur, dernières lectures ou pourquoi pas vos dernières déceptions. Dans une ambiance chaleureuse faites la découverte de nouvelles lectures et d’échanges passionnants entre lecteurs passionnés. .

Bibliothèque de Gray 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 01 bibliotheque@ville-gray.fr

