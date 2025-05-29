Nettoyage de printemps Rue Sauzay Gray

Gray

Nettoyage de printemps

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

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En collaboration avec le Gray propre. .

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 17 animation@ville-gray.fr

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English : Nettoyage de printemps

L’événement Nettoyage de printemps Gray a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY