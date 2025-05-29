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Nettoyage de printemps Rue Sauzay Gray

Nettoyage de printemps Rue Sauzay Gray samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue Sauzay

Adresse : Halle Sauzay

Ville : 70100 Gray

Département : Haute-Saône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Gray

Nettoyage de printemps

Rue Sauzay Halle Sauzay Gray Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

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Rue Sauzay Halle Sauzay Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 17  animation@ville-gray.fr

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English : Nettoyage de printemps

L’événement Nettoyage de printemps Gray a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY

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