Apéro Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Mailley-et-Chazelot

Apéro Concert

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Apéro concert

Soirée apéro concert avec L’Did.

Menu 16€ Planche à partager, dessert.

Sur réservation au 09 62 52 64 06

Samedi 13 juin, ouverture du bar à 17h, soirée à partir de 20h

Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63 lecamamag@outlook.fr

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English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE