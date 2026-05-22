Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Apéro Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Apéro Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Apéro Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot samedi 13 juin 2026.

Lieu : Bar Le Hangar

Adresse : 19b rue de la fontaine

Ville : 70000 Mailley-et-Chazelot

Département : Haute-Saône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif :

Mailley-et-Chazelot

Apéro Concert

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Apéro concert

Soirée apéro concert avec L’Did.
Menu 16€ Planche à partager, dessert.
Sur réservation au 09 62 52 64 06

Samedi 13 juin, ouverture du bar à 17h, soirée à partir de 20h

Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine   .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63  lecamamag@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Apéro Concert

L’événement Apéro Concert Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

À voir aussi à Mailley-et-Chazelot (Haute-Saône)