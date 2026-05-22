Apéro Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Apéro Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot samedi 13 juin 2026.
Mailley-et-Chazelot
Apéro Concert
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Apéro concert
Soirée apéro concert avec L’Did.
Menu 16€ Planche à partager, dessert.
Sur réservation au 09 62 52 64 06
Samedi 13 juin, ouverture du bar à 17h, soirée à partir de 20h
Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63 lecamamag@outlook.fr
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English : Apéro Concert
L’événement Apéro Concert Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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