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Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot samedi 6 juin 2026.

Lieu : Bar Le Hangar

Adresse : 19b rue de la fontaine

Ville : 70000 Mailley-et-Chazelot

Département : Haute-Saône

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mailley-et-Chazelot

Repas Concert

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Repas Concert

Repas concert avec le groupe ASSAMAN.
Menu 20€ Jambon sauce madère, patates sarladaises, glace.

Sur réservation au 09 62 52 64 06 avant le 4 juin.

Samedi 6 juin, bar ouvert à partir de 17h, repas concert de 20h à minuit

Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine   .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06  lecamamag@outlook.fr

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English : Repas Concert

L’événement Repas Concert Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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