Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
Repas Concert Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot samedi 6 juin 2026.
Mailley-et-Chazelot
Repas Concert
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Repas Concert
Repas concert avec le groupe ASSAMAN.
Menu 20€ Jambon sauce madère, patates sarladaises, glace.
Sur réservation au 09 62 52 64 06 avant le 4 juin.
Samedi 6 juin, bar ouvert à partir de 17h, repas concert de 20h à minuit
Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 62 52 64 06 lecamamag@outlook.fr
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English : Repas Concert
L’événement Repas Concert Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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