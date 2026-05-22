RDV Créole Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot

Mailley-et-Chazelot

RDV Créole

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

RDV Créole

Rendez-vous créole restauration avec 974 Léla

Menu 15€ entrée, plat, dessert. Punch et rhum arrangé maison

Sur réservation au 09 62 52 64 06, places limitées

Vendredi 12 juin, ouverture du bar à 17h, restauration à partir de 19h

Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine .

Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63 lecamamag@outlook.fr

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English : RDV Créole

L’événement RDV Créole Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE