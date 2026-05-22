RDV Créole Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot
RDV Créole Bar Le Hangar Mailley-et-Chazelot vendredi 12 juin 2026.
Mailley-et-Chazelot
RDV Créole
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot Haute-Saône
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
RDV Créole
Rendez-vous créole restauration avec 974 Léla
Menu 15€ entrée, plat, dessert. Punch et rhum arrangé maison
Sur réservation au 09 62 52 64 06, places limitées
Vendredi 12 juin, ouverture du bar à 17h, restauration à partir de 19h
Lieu Bar Le Hangar, 19b rue de la fontaine .
Bar Le Hangar 19b rue de la fontaine Mailley-et-Chazelot 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 24 79 63 lecamamag@outlook.fr
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English : RDV Créole
L’événement RDV Créole Mailley-et-Chazelot a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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