Don du sang Villersexel
Don du sang Villersexel samedi 13 juin 2026.
Villersexel
Don du sang
Salle des fêtes Villersexel Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
La mobilisation au don de sang doit continuer !!
Vous êtes donc invités à donner votre sang à la salle des fêtes de VILLERSEXEL.
Afin de mieux réguler la fréquentation et aider au respect des mesures de distanciation, la collecte se fera sur rendez-vous!
Les donneurs ayant pris rendez-vous sont prioritaires. Les personnes se présentant sans rendez-vous seront prises en fonction de la disponibilité sur la collecte
Nous comptons sur vous! .
Salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Don du sang
L’événement Don du sang Villersexel a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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