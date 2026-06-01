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Don du sang Villersexel

Don du sang Villersexel

Don du sang Villersexel samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 70110 Villersexel

Département : Haute-Saône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villersexel

Don du sang

Salle des fêtes Villersexel Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

La mobilisation au don de sang doit continuer !!

Vous êtes donc invités à donner votre sang à la salle des fêtes de VILLERSEXEL.

Afin de mieux réguler la fréquentation et aider au respect des mesures de distanciation, la collecte se fera sur rendez-vous!

Les donneurs ayant pris rendez-vous sont prioritaires. Les personnes se présentant sans rendez-vous seront prises en fonction de la disponibilité sur la collecte
Nous comptons sur vous!   .

Salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Don du sang

L’événement Don du sang Villersexel a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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