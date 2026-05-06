Le festival de l’horreur place de la mairie centre ville Villersexel
Le festival de l’horreur place de la mairie centre ville Villersexel samedi 31 octobre 2026.
Villersexel
Le festival de l’horreur
place de la mairie centre ville Place de la Mairie Villersexel Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 15:00:00
fin : 2026-10-31 22:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Cette année, le Festival de l’Horreur s’empare du centre-ville de Villersexel pour une édition plus terrifiante que jamais !
LA GRANDE NOUVEAUTÉ Plongez au cœur de notre Fête Foraine Infernale. Entre les stands de jeux maudits et l’ambiance Freak Show, vous ne verrez plus les manèges de la même façon…
LES BOUTIQUES Les commerçants de Villersexel vous accueillerons et pour l’occasion se métamorphoserons dans des ambiances halloweenesque !
Au programme
– Marché nocturne thématique
– Spectacles & animations de rue
– Restauration sur place (nourriture refusée a l’entrée).
Entrée gratuite, animations payantes. .
place de la mairie centre ville Place de la Mairie Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 61 77 22 accacontrecourant@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le festival de l’horreur
L’événement Le festival de l’horreur Villersexel a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
À voir aussi à Villersexel (Haute-Saône)
- Marché nocturne stade Villersexel 6 juin 2026
- Salon du livre Villersexel 20 juin 2026