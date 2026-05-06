Le festival de l’horreur place de la mairie centre ville Villersexel

Villersexel

Le festival de l’horreur

place de la mairie centre ville Place de la Mairie Villersexel Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 15:00:00

fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Cette année, le Festival de l’Horreur s’empare du centre-ville de Villersexel pour une édition plus terrifiante que jamais !

​LA GRANDE NOUVEAUTÉ Plongez au cœur de notre Fête Foraine Infernale. Entre les stands de jeux maudits et l’ambiance Freak Show, vous ne verrez plus les manèges de la même façon…

LES BOUTIQUES Les commerçants de Villersexel vous accueillerons et pour l’occasion se métamorphoserons dans des ambiances halloweenesque !

​Au programme

– Marché nocturne thématique

– Spectacles & animations de rue

– Restauration sur place (nourriture refusée a l’entrée).

Entrée gratuite, animations payantes. .

place de la mairie centre ville Place de la Mairie Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 61 77 22 accacontrecourant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le festival de l’horreur

L’événement Le festival de l’horreur Villersexel a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL