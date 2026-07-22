Informations pratiques

Villersexel

Vide greniers

Villersexel Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Villersexel organise son traditionnel vide-grenier

Buvette & restauration sur place. .

Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 54 23 61

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English : Vide greniers

L’événement Vide greniers Villersexel a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL