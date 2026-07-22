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Garden party XXL Soirée mousse Château de Villersexel Villersexel

samedi 8 août 2026 · Château de Villersexel · Villersexel

Garden party XXL Soirée mousse Château de Villersexel Villersexel

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Château de Villersexel
Adresse
63 Place de l'Hôtel de Ville
Ville
70110 Villersexel
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villersexel

Garden party XXL Soirée mousse

Château de Villersexel 63 Place de l’Hôtel de Ville Villersexel Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Le parc du Château de Villersexel accueille une Garden Party Mousse géante, mêlant ambiance festive, musique et animations dans un cadre unique.   .

Château de Villersexel 63 Place de l’Hôtel de Ville Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Garden party XXL Soirée mousse

L’événement Garden party XXL Soirée mousse Villersexel a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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