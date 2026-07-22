Garden party XXL Soirée mousse Château de Villersexel Villersexel
samedi 8 août 2026 · Château de Villersexel · Villersexel
Informations pratiques
Villersexel
Garden party XXL Soirée mousse
Château de Villersexel 63 Place de l’Hôtel de Ville Villersexel Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Le parc du Château de Villersexel accueille une Garden Party Mousse géante, mêlant ambiance festive, musique et animations dans un cadre unique. .
Château de Villersexel 63 Place de l’Hôtel de Ville Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Garden party XXL Soirée mousse
L’événement Garden party XXL Soirée mousse Villersexel a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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