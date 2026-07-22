Garden party XXL Soirée mousse Château de Villersexel Villersexel

Informations pratiques

Villersexel

Garden party XXL Soirée mousse

Château de Villersexel 63 Place de l’Hôtel de Ville Villersexel Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le parc du Château de Villersexel accueille une Garden Party Mousse géante, mêlant ambiance festive, musique et animations dans un cadre unique. .

Château de Villersexel 63 Place de l’Hôtel de Ville Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garden party XXL Soirée mousse

L’événement Garden party XXL Soirée mousse Villersexel a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL