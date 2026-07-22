Informations pratiques

Villersexel

Élection miss château de Villersexel

63 place de l’hôtel de ville Villersexel Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 18:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le Château de Villersexel accueillera le samedi 26 septembre 2026 la première édition de

Miss Château de Villersexel Élégance & Prestige

Une soirée unique mêlant défilé, élection et ambiance élégante dans un cadre d’exception. .

63 place de l’hôtel de ville Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Élection miss château de Villersexel

L’événement Élection miss château de Villersexel Villersexel a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL