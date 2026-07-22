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Élection miss château de Villersexel Villersexel

samedi 26 septembre 2026 · Villersexel

Élection miss château de Villersexel Villersexel

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
63 place de l'hôtel de ville
Ville
70110 Villersexel
Département
Haute-Saône
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villersexel

Élection miss château de Villersexel

63 place de l’hôtel de ville Villersexel Haute-Saône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Le Château de Villersexel accueillera le samedi 26 septembre 2026 la première édition de
Miss Château de Villersexel Élégance & Prestige
Une soirée unique mêlant défilé, élection et ambiance élégante dans un cadre d’exception.   .

63 place de l’hôtel de ville Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Élection miss château de Villersexel

L’événement Élection miss château de Villersexel Villersexel a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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