Reconstitution d’un scriptorium et d’un camp médiéval du XVe siècle., Cité paroissiale de Luxeuil-les-Bains, Luxeuil-les-Bains

Reconstitution d’un scriptorium et d’un camp médiéval du XVe siècle. 13 et 14 juin Cité paroissiale de Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

La compagnie de reconstitution des Guerriers d’Avalon vous accueille durant tout le week-end dans le jardin et la salle de la cité paroissiale de Luxeuil-les-Bains. Des plus petits aux plus grands, découvrez la vie de camp et les activités d’un scriptorium du XVe siècle !

– Le campement médiéval

Les Guerriers d’Avalon ont arrêté leur campement au pied de l’abside de la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul de Luxeuil et vous invitent à découvrir la vie d’un camp médiévale du XVe siècle et les activités qui assurent sa bonne tenue.

– Le scriptorium

À l’abri du vent et des tumultes extérieurs, un atelier de copistes civil s’est constitué dans la salle de la cité paroissiale. Découvrez leurs activités et les différents métiers qui composent un scriptorium au XVe siècle. La confection d’un manuscrit ne sera plus un secret pour vous !

– Ateliers de construction de voûtes et de calligraphie Photo atelier voutes (Lucie ?) et calligraphie

L’équipe de l’Office de Tourisme vous accueille à son stand sur la place du Sergent Bonnot et vous propose d’entrer dans le monde de l’architecture et de l’écriture au Moyen Âge.

Atelier de construction de voûtes : À la manière d’un architecte médiéval, édifiez les voûtes en berceau de l’art roman et les voûtes sur croisées d’ogives de style gothique, telles que l’on en trouve dans la Basilique Saint-Pierre et Saint-Paul de Luxeuil.

À partir de 6 ans.

Atelier calligraphie : Munissez-vous de votre plus belle plume afin de vous essayer aux écritures médiévales telles que l’onciale ou l’écriture de Luxeuil avec son esperluette !

À partir de 6 ans.

Cité paroissiale de Luxeuil-les-Bains rue du sergent Bonnot, 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

La compagnie de reconstitution des Guerriers d’Avalon vous accueille durant tout le week-end dans le jardin et la salle de la cité paroissiale de Luxeuil-les-Bains. Des plus petits aux plus grands, !…

©Association « Les Guerriers d’Avalon »