Exposition Amiens, Luxeuil, les voyages d’Arthur et Jenny. Galerie des Arts Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Exposition Amiens, Luxeuil, les voyages d’Arthur et Jenny.

Galerie des Arts 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 15:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Le point de départ de l’exposition de l’association Luxeuil Patrimoine Vivant, est la réalisation, pour la ville d’Amiens (120’anniversaire de la mort de Jules Verne), d’une statue monumentale, le Nauti-Poulpe, fondue à St Sauveur (70).

S’en suit le périple d’Arthur, jeune homme de 25 ans, picard, qui découvre la Haute-Saône et les relations insoupçonnées entre les deux régions les abbayes de Luxeuil et Corbie (80), les verreries de Passavant et celles de la Glass-Vallée (80), la fonderie de Varigney et un armateur de St Valéry-sur-Somme, les écritures de Luxeuil et celle de Corbie…

Arrivé à Luxeuil, Arthur est confronté, en août 2025, à la présence de Jenny Luxeuil, actrice inconnue de lui.

C’est l’occasion de débusquer les évènements cachés, qui réapparaissent ici ou là, les transmissions des savoirs itinérants. .

Galerie des Arts 1 Avenue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 75 47 50 maryse.gayet.mg@gmail.com

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English : Exposition Amiens, Luxeuil, les voyages d’Arthur et Jenny.

L’événement Exposition Amiens, Luxeuil, les voyages d’Arthur et Jenny. Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD