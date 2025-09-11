Théâtre Paillettes Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Théâtre Paillettes

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Plongez dans “Paillettes”, une comédie moderne et percutante qui bouscule les codes du réveillon de Noël !

Fred, fraîchement divorcé, se prépare à passer son premier réveillon de Noël sans ses enfants.

Pour éviter la solitude et les pensées sombres, il s’invite chez son ami de toujours, Hugo, qui, athée et sans enfant, n’avait rien prévu de spécial.

Corine, la femme d’Hugo, voit d’un mauvais œil l’arrivée de Fred, cavaleur invétéré et à l’humour souvent déplacé. Le trio sera peu après rejoint par la voisine. Cette soirée va rapidement tourner au chaos en raison de malentendus, tensions et révélations qui émailleront ce réveillon.

Un an plus tard, à l’occasion d’un nouveau réveillon de Noël, nous retrouvons nos quatre personnages pour une fin optimiste et inattendue, pleine de surprises et d’émotions !

Une mise en scène de Philippe Caroit.

Avec Philippe Caroit, Shirley Bousquet, Denis Maréchal et Stéphanie Pasterkamp.

Par la Compagnie Les Lucioles.

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal 25€ / Tarif réduit 20€ / Tarif abonné 20€ / Tarif Jeunes 20€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

English : Théâtre Paillettes

German : Théâtre Paillettes

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Paillettes Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)