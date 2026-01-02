Fête du pain et du terroir

Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

2026-05-10 10:00:00

2026-05-10 18:00:00

2026-05-10

De 10h à 18h, place du sergent Bonnot, marché de producteurs et artisans, présence du jambon de Luxeuil. Atelier du petit mitron, bénédiction du pain, animation musicale, vente de pain et viennoiserie, concours de boulangerie, animation enfants. .

Place du Sergent Bonnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 tourisme@luxeuil-vosges-sud.fr

