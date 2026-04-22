Concert d’ouverture des Samedis de l’Orgue Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Concert d’ouverture des Samedis de l’Orgue

Place Saint-Pierre Basilique de Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 17:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

La nouvelle saison de concerts redémarre samedi 2 mai à la Basilique, à 17 h, avec Thierry Ferré, organiste titulaire de la cathédrale de Metz. Ce premier concert est proposé par l’association des Amis de l’Orgue dans la cadre de la 5e saison des Samedis de l’Orgue. .

Place Saint-Pierre Basilique de Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 58 99

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English : Concert d’ouverture des Samedis de l’Orgue

L’événement Concert d’ouverture des Samedis de l’Orgue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD