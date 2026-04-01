Fausse Note Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains
Fausse Note Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains samedi 25 avril 2026.
Luxeuil-les-Bains
Fausse Note
Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Concert de la chorale Fausse Note au centre social et culturel Georges Taiclet.
Entrée libre. .
Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fausse Note
L’événement Fausse Note Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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