Fausse Note Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Fausse Note

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Concert de la chorale Fausse Note au centre social et culturel Georges Taiclet.

Entrée libre. .

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fausse Note

L’événement Fausse Note Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD