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Journée nationale aux victimes de la déportation Luxeuil-les-Bains

Journée nationale aux victimes de la déportation Luxeuil-les-Bains dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Rue du Sergent Pierre Bonnot

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : 2026-04-26T09:45:00

Fin : 2026-04-26T10:30:00

Heure de début : 09:45:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Journée nationale aux victimes de la déportation

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:45:00
fin : 2026-04-26 10:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Journée nationale aux victimes de la déportation.   .

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00 

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English : Journée nationale aux victimes de la déportation

L’événement Journée nationale aux victimes de la déportation Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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