Journée nationale aux victimes de la déportation Luxeuil-les-Bains
Journée nationale aux victimes de la déportation Luxeuil-les-Bains dimanche 26 avril 2026.
Luxeuil-les-Bains
Journée nationale aux victimes de la déportation
Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:45:00
fin : 2026-04-26 10:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Journée nationale aux victimes de la déportation. .
Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée nationale aux victimes de la déportation
L’événement Journée nationale aux victimes de la déportation Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)
- Visite du séchoir à jambon de Luxeuil Luxeuil-les-Bains 7 avril 2026
- Visite de l’&cclesia et atelier de fouille archéologique Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains 8 avril 2026
- Stage d’initiation à la Dentelle de Luxeuil Place de l’Abbaye Luxeuil-les-Bains 13 avril 2026
- Visite de la basilique St-Pierre St-Paul et atelier construction Office de Tourisme Luxeuil-les-Bains 15 avril 2026
- 1 VOIX, 6 CORDES THEATRE ESPACE MOLIERE Luxeuil Les Bains 16 avril 2026