Commémoration du 8 mai 1945 Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Commémoration du 8 mai 1945

Rue du Sergent Pierre Bonnot Place du souvenir Français Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:45:00

fin : 2026-05-08 11:15:00

Date(s) :

2026-05-08

Commémoration du 81ème anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.

À 9h45 Place du Souvenir Français et à 10h15 Place du Sergent Bonnot. .

Rue du Sergent Pierre Bonnot Place du souvenir Français Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00

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English : Commémoration du 8 mai 1945

L’événement Commémoration du 8 mai 1945 Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)