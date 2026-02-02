50 ans de musique et de chanson Espace Frichet Luxeuil-les-Bains

50 ans de musique et de chanson

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-05-10 18:00:00

Début : 2026-05-10 18:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Serge & Co présente Claude Chanteur pour ses 50 ans de musique et de chanson.

Avec Serge, Lulu Blue, Frédérique, Claude Chanteur et Jacques.

Places limitées. .

Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 11 07 07

English : 50 ans de musique et de chanson

