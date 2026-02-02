50 ans de musique et de chanson Espace Frichet Luxeuil-les-Bains
50 ans de musique et de chanson Espace Frichet Luxeuil-les-Bains dimanche 10 mai 2026.
50 ans de musique et de chanson
Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 18:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Serge & Co présente Claude Chanteur pour ses 50 ans de musique et de chanson.
Avec Serge, Lulu Blue, Frédérique, Claude Chanteur et Jacques.
Places limitées. .
Espace Frichet 1 Rue de Grammont Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 20 11 07 07
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 50 ans de musique et de chanson
L’événement 50 ans de musique et de chanson Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-02 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)