Vide Grenier au Stade Stade municipal Luxeuil-les-Bains
Vide Grenier au Stade Stade municipal Luxeuil-les-Bains dimanche 10 mai 2026.
Luxeuil-les-Bains
Vide Grenier au Stade
Stade municipal Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Tarifs
2 € le mètre linéaire. 6 mètres à 10€ avec la possibilité de stationner un véhicule derrière votre stand pour 6 mètres de réservation. (2 véhicules pour 12 m). Fiche d’inscription sur simple appel ou sms.
Toilettes à proximité. Installation dès 5h30. Minimum 6 mètres de réservation pour stationner un véhicule devant votre stand. .
Stade municipal Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 75 70 12 49 luxeuilanimations@gmail.com
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English : Vide Grenier au Stade
L’événement Vide Grenier au Stade Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD
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