Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide Grenier au Stade Stade municipal Luxeuil-les-Bains

Vide Grenier au Stade Stade municipal Luxeuil-les-Bains dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Stade municipal

Adresse : Avenue du Maréchal Turenne

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Vide Grenier au Stade

Stade municipal Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Tarifs
2 € le mètre linéaire. 6 mètres à 10€ avec la possibilité de stationner un véhicule derrière votre stand pour 6 mètres de réservation. (2 véhicules pour 12 m). Fiche d’inscription sur simple appel ou sms.
Toilettes à proximité. Installation dès 5h30. Minimum 6 mètres de réservation pour stationner un véhicule devant votre stand.   .

Stade municipal Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 75 70 12 49  luxeuilanimations@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier au Stade

L’événement Vide Grenier au Stade Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

À voir aussi à Luxeuil-les-Bains (Haute-Saône)