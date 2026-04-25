Vide Grenier au Stade Stade municipal Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Vide Grenier au Stade

Stade municipal Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 06:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Tarifs

2 € le mètre linéaire. 6 mètres à 10€ avec la possibilité de stationner un véhicule derrière votre stand pour 6 mètres de réservation. (2 véhicules pour 12 m). Fiche d’inscription sur simple appel ou sms.

Toilettes à proximité. Installation dès 5h30. Minimum 6 mètres de réservation pour stationner un véhicule devant votre stand. .

Stade municipal Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 75 70 12 49 luxeuilanimations@gmail.com

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English : Vide Grenier au Stade

L’événement Vide Grenier au Stade Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD