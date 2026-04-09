Visite guidée de l’exposition « Trésors d’Abbayes. Scriptoria et manuscrits au Moyen Âge (VIe – IXe siècles) », Musée de la Tour des Échevins, Luxeuil-les-Bains

Visite guidée de l’exposition « Trésors d’Abbayes. Scriptoria et manuscrits au Moyen Âge (VIe – IXe siècles) » 13 et 14 juin Musée de la Tour des Échevins Haute-Saône

Gratuit. Sur inscription à l’office de tourisme ou au 03 84 40 06 41 et limité à 20 personnes. Rendez-vous à la Tour des Échevins. Durée : 45mn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire de l’écriture et le développement des scriptoria et des manuscrits au Moyen Âge. Découvrez les écritures mérovingienne et l’écriture de Luxeuil, développée dans le scriptorium de son abbaye.

Musée de la Tour des Échevins Rue Victor Genoux, 70300 Luxeuil-les-Bains, France Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 0384400007 https://www.ville-luxeuil-les-bains.fr/musees.htm [{« type »: « phone », « value »: « 03 84 40 06 41 »}] Au rez-de-chaussée : Exposition de stèles funéraires du Ier et IIe siècles et d’ex-voto.

Au 1er étage : Témoins de la richesse historique de la ville : poteries et céramiques d’époque gallo-romaine et petits bronzes italo-étrusques.

Au 2e et 3e étage : Expositions temporaires et peintres régionaux.

Plongez dans l’histoire de l’écriture et le développement des scriptoria et des manuscrits au Moyen Âge. Découvrez les écritures mérovingienne et l’écriture de Luxeuil, développée dans le scriptorium…

©Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud