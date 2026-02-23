Grand Huit Luxeuil Vosges du Sud Stade Maroselli Luxeuil-les-Bains

Grand Huit Luxeuil Vosges du Sud

Stade Maroselli Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 07:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Le Cyclo club de Froideconche vous invite à découvrir les routes des Vosges saônoises à travers trois parcours. Au menu, de nouveau paysage à découvrir, des ravitos toujours aussi attrayants, les plus hauts sommets de Haute-Saône visités.

Départ/arrivée des boucles stade Maroselli.

3 boucles

-Cyclo rando 62 km, départ à 8h, à faire à vélo classique ou en VAE 900 m de dénivelé.

-Cyclosportive

-115 km départ à 7h30 à faire à vélo classique ou en VAE 3600 m de dénivelé.

-180 km, départ à 7h, 2140 m de dénivelé.

Inscription en ligne sur https://www.m-chrono.fr/ .

Stade Maroselli Avenue du Maréchal Turenne Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 69 20 98 cycloclub.froideconche@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grand Huit Luxeuil Vosges du Sud

L’événement Grand Huit Luxeuil Vosges du Sud Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-23 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD