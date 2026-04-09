Visite de l’Ecclesia, Cité du Patrimoine, &cclesia, cité du patrimoine, Luxeuil-les-Bains

Visite de l’Ecclesia, Cité du Patrimoine 13 et 14 juin &cclesia, cité du patrimoine Haute-Saône

4€ dont 3€ reversés à la Fondation du Patrimoine. Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

Entrez dans l’&cclesia et explorez un site archéologique exceptionnel à travers ses 2000 ans d’histoire ! En 2026, découvrez l’exposition « Il y a 20 ans débutaient les fouilles de la place de la République » et revivez cette aventure scientifique et humaine au cœur de Luxeuil-les-Bains.

&cclesia, cité du patrimoine 30 rue Victor Genoux Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté Le site archéologique Saint-Martin présente les vestiges de l’église Saint-Martin de Luxeuil et sa nécropole monastique composée de 150 sarcophages de l’époque mérovingienne

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©Etienne KOPP