Festival de piano Marast
Festival de piano Marast vendredi 12 juin 2026.
Marast
Festival de piano
Rue du Prieuré Marast Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
Dans le cadre somptueux de l’église prieurale de Marast, Culture 70 propose pour la 2ème année consécutive un projet artistique dédié au piano. Dans cet édifice séculaire à l’acoustique hors du commun, ce nouvel opus invite des artistes de renommée internationale à inventer des parcours artistiques inédits, puissants et inspirants… .
Rue du Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 36 37
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English : Festival de piano
L’événement Festival de piano Marast a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL