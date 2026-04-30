Marast

Festival de piano

Rue du Prieuré Marast Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Dans le cadre somptueux de l’église prieurale de Marast, Culture 70 propose pour la 2ème année consécutive un projet artistique dédié au piano. Dans cet édifice séculaire à l’acoustique hors du commun, ce nouvel opus invite des artistes de renommée internationale à inventer des parcours artistiques inédits, puissants et inspirants… .

Rue du Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 36 37

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English : Festival de piano

L’événement Festival de piano Marast a été mis à jour le 2026-04-30 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL