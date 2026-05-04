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Rencontre et dédicaces avec Mattéo SCARANO Place du Château Vauvillers

Rencontre et dédicaces avec Mattéo SCARANO Place du Château Vauvillers samedi 13 juin 2026.

Lieu : Place du Château

Adresse : Bibliothèque de Vauvillers

Ville : 70210 Vauvillers

Département : Haute-Saône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Vauvillers

Rencontre et dédicaces avec Mattéo SCARANO

Place du Château Bibliothèque de Vauvillers Vauvillers Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

La bibliothèque de VAUVILLERS vous propose une rencontre avec Mattéo Scarano, auteur local. Au programme, présentation de ces livres, échanges et séance de dédicaces. Entrée gratuite   .

Place du Château Bibliothèque de Vauvillers Vauvillers 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 41 23 57 

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English : Rencontre et dédicaces avec Mattéo SCARANO

L’événement Rencontre et dédicaces avec Mattéo SCARANO Vauvillers a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD