Rencontre et dédicaces avec Mattéo SCARANO Place du Château Vauvillers
Rencontre et dédicaces avec Mattéo SCARANO Place du Château Vauvillers samedi 13 juin 2026.
Vauvillers
Rencontre et dédicaces avec Mattéo SCARANO
Place du Château Bibliothèque de Vauvillers Vauvillers Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
La bibliothèque de VAUVILLERS vous propose une rencontre avec Mattéo Scarano, auteur local. Au programme, présentation de ces livres, échanges et séance de dédicaces. Entrée gratuite .
Place du Château Bibliothèque de Vauvillers Vauvillers 70210 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 41 23 57
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English : Rencontre et dédicaces avec Mattéo SCARANO
L’événement Rencontre et dédicaces avec Mattéo SCARANO Vauvillers a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD