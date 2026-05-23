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TOURNOI DE PETANQUE boulodrome Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

TOURNOI DE PETANQUE boulodrome Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

TOURNOI DE PETANQUE boulodrome Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin samedi 13 juin 2026.

Lieu : boulodrome

Adresse : Scey-sur-Saône

Ville : 70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Département : Haute-Saône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

TOURNOI DE PETANQUE

boulodrome Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Le club de Handball de Scey Sur Saône, HBC VAL DE SAÔNE, organise son tournoi de pétanque le 13 juin au boulodrome de Scey Sur Saône   .

boulodrome Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   5270010@ffhandball.net

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English : TOURNOI DE PETANQUE

L’événement TOURNOI DE PETANQUE Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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