TOURNOI DE PETANQUE boulodrome Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
TOURNOI DE PETANQUE boulodrome Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin samedi 13 juin 2026.
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
TOURNOI DE PETANQUE
boulodrome Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le club de Handball de Scey Sur Saône, HBC VAL DE SAÔNE, organise son tournoi de pétanque le 13 juin au boulodrome de Scey Sur Saône .
boulodrome Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 5270010@ffhandball.net
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English : TOURNOI DE PETANQUE
L’événement TOURNOI DE PETANQUE Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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