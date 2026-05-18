Croisières Apéritives Croq’tail Route de Chassey-lès-Scey Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Croisières Apéritives Croq’tail

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:15:00

fin : 2026-07-19 11:45:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-19 2026-08-21 2026-09-11 2026-09-13

En juillet, août et septembre, embarquez pour un voyage inoubliable à bord de l’Audacieux.

Croisières repas ou thématiques (commentées, apéritives, RDV du Terroir…), nous vous ferons découvrir tous les secrets de la Saône !

Organisateur de croisières sur la Saône depuis 2018, notre Office de tourisme vous propose un accompagnement de l’achat à l’embarquement, pendant toute la durée de la croisière et jusqu’à l’amarrage final au port de plaisance nos animatrices sont présentes sur le bateau et vous dévoilent au cours de cette balade les secrets et anecdotes entourant la navigation sur la Saône, et vous emmènent dans une plongée dans la navigation fluviale du XIXème siècle, le tout accompagné d’un apéritif gourmand !

Émerveillez-vous et partagez des moments conviviaux avec vos amis et votre famille, réservez vos places dès aujourd’hui !

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A découvrir aussi les croisières commentées du samedi après-midi pour un instant farniente en douceur, les croisières Rendez-vous du Terroir alliant convivialité et découverte autour d’un apéritif composé de produits locaux, ou encore la croisière repas La Noctambule pour découvrir la Saône au coucher de soleil !

Possibilité d’offrir une croisière avec nos chèques cadeau disponibles à l’office de tourisme. .

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr

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English : Croisières Apéritives Croq’tail

L’événement Croisières Apéritives Croq’tail Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE