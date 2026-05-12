La Bohème fête ses 1 an Boutique la Bohème Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

La Bohème fête ses 1 an

Boutique la Bohème 26 rue armand-paulmard Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le 6 juin, La Bohème fête ses 1 an ! ?

Sandy vous invite de 10h à 16h pour célébrer cet anniversaire à Scey-sur-Saône. Venez découvrir mes créations, le coin friperie et les pépites de nos artisans locaux. Profitez de -10% sur toute la boutique et détendez-vous dans notre espace cosy avec un thé glacé maison, un café et des gourmandises offertes.

Un moment de partage et de convivialité pour vous remercier de cette belle année. On vous attend nombreux ! .

Boutique la Bohème 26 rue armand-paulmard Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 72 31 35 66

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English : La Bohème fête ses 1 an

L’événement La Bohème fête ses 1 an Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE