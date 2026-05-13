Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Secrets de Scey-sur-Saône par les chemins de traverse

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Partez à la découverte des chemins de traverse de Scey-sur-Saône avec Marie-Françoise AUMONIER et retrouvez les producteurs de Petit marché de Scey pour une dégustation à l’arrivée.

Départ de la maire de Scey-sur-Saône

Tarifs 8€ -12 ans 5€ 3 ans gratuit

Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03.84.68.89.04 .

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 884 68 89 04 info@otc3.fr

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English : Secrets de Scey-sur-Saône par les chemins de traverse

L’événement Secrets de Scey-sur-Saône par les chemins de traverse Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE