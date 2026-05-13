Secrets de Scey-sur-Saône par les chemins de traverse Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Secrets de Scey-sur-Saône par les chemins de traverse Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin samedi 20 juin 2026.
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Secrets de Scey-sur-Saône par les chemins de traverse
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Partez à la découverte des chemins de traverse de Scey-sur-Saône avec Marie-Françoise AUMONIER et retrouvez les producteurs de Petit marché de Scey pour une dégustation à l’arrivée.
Départ de la maire de Scey-sur-Saône
Tarifs 8€ -12 ans 5€ 3 ans gratuit
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03.84.68.89.04 .
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 884 68 89 04 info@otc3.fr
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English : Secrets de Scey-sur-Saône par les chemins de traverse
L’événement Secrets de Scey-sur-Saône par les chemins de traverse Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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