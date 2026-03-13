Croisières Repas sur la Saône Soyez Audacieux ! Route de Chassey-lès-Scey Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Croisières Repas sur la Saône Soyez Audacieux !

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 13:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-09-11 2026-09-12 2026-09-13

En juillet, août et septembre, embarquez sur l’Audacieux pour un voyage inattendu au rythme doux de la rivière.

Laissez-vous porter par l’histoire et les anecdotes autour du tunnel de Saint Albin. Flirtez avec sa voûte installés sur le pont supérieur du bateau. Admirez le donjon du château de Rupt-sur-Saône.

Le dépaysement est garanti !

Émerveillez-vous avec nos croisières sur la Saône, partagez des moments conviviaux avec vos amis et votre famille, réservez vos places dès aujourd’hui !

Notre Office de tourisme vous propose un accompagnement de l’achat à l’embarquement, pendant toute la durée de la croisière et jusqu’à l’amarrage final au port de plaisance nos animatrices sont présentes sur le bateau et vous dévoilent au cours de cette balade les secrets et anecdotes entourant la navigation sur la Saône, et vous emmènent dans une plongée dans la navigation fluviale du XIXème siècle, le tout accompagné d’un repas gourmand !

Faites une Escale Intense dans les Combes

Possibilité d’offrir une croisière avec nos chèques cadeau disponibles à l’office de tourisme. .

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Croisières Repas sur la Saône Soyez Audacieux !

L’événement Croisières Repas sur la Saône Soyez Audacieux ! Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE