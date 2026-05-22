Portes ouvertes École de Musique Pôle culturel de Scey sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Portes ouvertes École de Musique

Pôle culturel de Scey sur Saône 1 Chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin 2026 de 14h à 16h

Présentation des instruments

Renseignements inscriptions 2026/2027 .

Pôle culturel de Scey sur Saône 1 Chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 56 56 secteur-centre@edm70.fr

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English : Portes ouvertes École de Musique

L’événement Portes ouvertes École de Musique Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE