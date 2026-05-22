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Portes ouvertes École de Musique Pôle culturel de Scey sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Portes ouvertes École de Musique Pôle culturel de Scey sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Portes ouvertes École de Musique Pôle culturel de Scey sur Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin samedi 27 juin 2026.

Lieu : Pôle culturel de Scey sur Saône

Adresse : 1 Chemin des Vignes

Ville : 70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Département : Haute-Saône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Portes ouvertes École de Musique

Pôle culturel de Scey sur Saône 1 Chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Samedi 27 juin 2026 de 14h à 16h
Présentation des instruments
Renseignements inscriptions 2026/2027   .

Pôle culturel de Scey sur Saône 1 Chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 56 56  secteur-centre@edm70.fr

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English : Portes ouvertes École de Musique

L’événement Portes ouvertes École de Musique Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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