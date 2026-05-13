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De la ferme au fromage Pôle culturel des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

De la ferme au fromage Pôle culturel des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

De la ferme au fromage Pôle culturel des Combes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Pôle culturel des Combes

Adresse : 1 Chemin des Vignes

Ville : 70360 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Département : Haute-Saône

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

De la ferme au fromage

Pôle culturel des Combes 1 Chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:30:00
fin : 2026-07-07 19:00:00

Date(s) :
2026-07-07

De 16h30 à 19h, les producteurs de fromage vous livrent leurs secrets…à la médiathèque des Combes présentation de leur métier, atelier ludique, découverte de l’exposition La Ferme ! .
A l’heure de la fermeture de la médiathèque, profitez d’un moment gourmand avec la dégustation des produits de notre région.
Tarifs 8€ -12 ans 5€ 3 ans gratuit
Inscription obligatoire à l’Office de tourisme au 03.84.68.89.04   .

Pôle culturel des Combes 1 Chemin des Vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04  info@otc3.fr

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English : De la ferme au fromage

L’événement De la ferme au fromage Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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