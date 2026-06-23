Les Estivales de Saône Baptiste Ventadour + Jack Simard ZA l’Ecu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin vendredi 17 juillet 2026.

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Les Estivales de Saône Baptiste Ventadour + Jack Simard

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le vendredi 17 juillet, les Estivales de Saône font étape à Echo System avec une soirée réunissant Baptiste Ventadour et Jack Simard. Entre folk, rock et chanson, Baptiste Ventadour séduit par sa guitare douze cordes, sa voix singulière et une présence scénique forgée au fil des concerts. En ouverture, Jack Simard présentera ses chansons portées par une écriture affirmée et une belle énergie de scène. .

ZA l’Ecu ECHO SYSTEM Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

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English : Les Estivales de Saône Baptiste Ventadour + Jack Simard

L’événement Les Estivales de Saône Baptiste Ventadour + Jack Simard Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE