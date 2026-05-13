Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Visite guidée

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 19:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Marie-Françoise AUMONIER, sceycolaise passionnée, vous accompagne à la découverte des secrets des chemins de traverse de Scey-sur-Saône.

Pot offert en fin de visite

Inscription obligatoire à l’office de tourisme au 03.84.68.89.04 .

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr

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English : Visite guidée

L’événement Visite guidée Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE