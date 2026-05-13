Visite guidée Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Visite guidée Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin samedi 8 août 2026.
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin
Visite guidée
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 19:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Marie-Françoise AUMONIER, sceycolaise passionnée, vous accompagne à la découverte des secrets des chemins de traverse de Scey-sur-Saône.
Pot offert en fin de visite
Inscription obligatoire à l’office de tourisme au 03.84.68.89.04 .
Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr
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English : Visite guidée
L’événement Visite guidée Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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