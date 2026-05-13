Cocktails sur Saône une croisière Rendez-vous du Terroir ! Route de Chassey-lès-Scey Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Cocktails sur Saône une croisière Rendez-vous du Terroir !

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:15:00

fin : 2026-08-23 11:45:00

Date(s) :

2026-08-23

En août, embarquez pour un voyage gourmand à bord de l’Audacieux.

Lors de cette croisière Rendez-vous du terroir d’1h30, nous vous ferons découvrir tous les secrets de la Saône autour d’une dégustation de produits du terroir, tout en sirotant un cocktail aux saveurs locales !

Gruyère IGP, Cancoillottte, Griottines…faites frémir vos papilles avec les saveurs du terroir franc-comtois !

Depuis 2018, notre Office de tourisme accompagne chaque voyageur de l’achat au retour au port. À bord, nos animatrices ne se contentent pas de commenter elles racontent, évoquent, partagent. Elles déroulent les anecdotes, dévoilent les secrets de la Saône, et vous entraînent dans une véritable plongée dans la navigation fluviale du XIXe siècle. On voit soudain les péniches sans moteur, les ouvrages construits à la force des mains. On entend presque les voix des anciens bateliers. Dépaysement garanti !

Émerveillez-vous et partagez des moments conviviaux avec vos amis et votre famille, réservez vos places dès aujourd’hui.

Faites une Escale Intense dans les Combes

A découvrir aussi les croisières commentées du samedi après-midi pour un instant farniente en douceur, les croisières Croq’tail alliant convivialité et découverte autour d’un apéritif, ou encore la croisière repas La Noctambule pour découvrir la Saône au coucher de soleil ! .

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr

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English : Cocktails sur Saône une croisière Rendez-vous du Terroir !

L’événement Cocktails sur Saône une croisière Rendez-vous du Terroir ! Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE