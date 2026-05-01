Concert rencontre Fat Jeff Médiathèque du Pôle Culturel Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Concert rencontre Fat Jeff

Médiathèque du Pôle Culturel 1 chemin des vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 16:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Le Pôle culturel des Combes accueille Fat Jeff pour un concert-rencontre mêlant musique live et échange avec l’artiste. Un temps pour découvrir son univers, puis prolonger le moment autour de son parcours et de son expérience de la scène. Fat Jeff développe un heavy blues nourri par les années 70 et le grunge, porté par une approche directe et sans détour. Un rendez-vous ouvert à toutes et tous. .

Médiathèque du Pôle Culturel 1 chemin des vignes Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29 billetterie@echosystem70.fr

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English : Concert rencontre Fat Jeff

L’événement Concert rencontre Fat Jeff Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE